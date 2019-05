Vento di burrasca, a Quezzi un albero cade su un’automobile

Genova. Nella notte intervento dei vigili del fuoco in via Don Macchia, nella zona di Pedegoli, a Quezzi alta. Un albero è caduto, a causa delle forti raffiche di vento che ha iniziato a soffiare già da ieri sera, su un’automobile parcheggiata. Non ci sono stati feriti, perché l’auto era in sosta.

Sono stati diversi, nelle ultime ore, gli interventi dei vigili del fuoco per rami e strutture pericolanti a causa del vento.

Ricordiamo che l’avviso per burrasca forte diramato da Arpal è attivo per tutta la giornata di oggi. A Genova la sopraelevata è vietata a motocicli, telonati e furgonati e i parchi e cimiteri restano chiusi. Si attendono raffiche da nord anche superiori ai 100 km/h.

A causa del forte vento già ieri qualche problema all’aeroporto di Genova: alcuni voli sono stati dirottati su altri scali: si è trattato degli aerei provenienti da Roma, Kiev, Vienna e Copenaghen sono stati fatti atterrare a Pisa, Milano Linate e Malpensa.