Veloso ed Ekdal: l’asta di Stelle nello Sport si sposta in mediana

Sfida nel cuore del centrocampo per la prima asta di maggio a cura di Stelle nello Sport su CharityStars con il patrocinio di Coni e Ussi.

A scendere in campo per la Gigi Ghirotti, sono il genoano Miguel Veloso ed il blucerchiato Albin Ekdal.

Terza stagione consecutiva al Genoa per il portoghese Veloso all’ombra della Lanterna dopo la precedente esperienza vissuta tra il 2010 e il 2012. Juventus, Siena, Bologna e Cagliari, poi quattro campionati in Germania con l’Amburgo prima di tornare in Italia alla corte di Giampaolo: così lo svedese Ekdal, perno inamovibile della mediana della Sampdoria.

All’asta anche la maglia ufficiale Virtus Entella di Paolucci, due Walk About con hospitality per Sampdoria-Empoli di domenica 12 maggio, due Genoa Experience per Genoa-Cagliari di domenica 19 maggio.

Clicca qui per partecipare all’asta