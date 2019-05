Val Bisagno, ancora un cantiere sulle strade. Dal 6 all’11 viabilità modificata tra piazzale Parenzo e via Toti

Genova. Il Municipio Media Val Bisagni comunica che a causa di lavori di fresatura e asfaltatura, dalla serata del giorno 06 Maggio 2019 al 11 Maggio 2019 sarà interdetto il transito veicolare in direzione monte in via Lungobisagno Istria, tratto compreso tra piazzale Parenzo e lo sbocco di via Toti.

I flussi veicolari saranno deviati su via Toti. Per i veicoli provenienti da via Montaldo, all’intersezione con via Bobbio, sarà possibile svoltare verso monte e transitare nell’attuale corsia bus che sarà temporaneamente soppressa durante l’esecuzione dei lavori.

Questi cantieri si vanno ad aggiungere ai tanti già presenti nell’asse viario della valle, tra cui ricordiamo quello dello scolmatore del Bisagnetto, che ogni giorno provoca disagi e criticità al traffico veicolare