Genova. Domenica 12 maggio 2019 a San Quirico di Val Polcevera nel Comune di Genova, si terrà l’ottava edizione del raduno di Fiat 500 e derivate denominato “500 a spasso…al Rodeo”.

A organizzare l’evento la Pro Loco Val Polcevera grazie alla collaborazione del Fiat 500 Club Italia-Coordinamento di Genova. I partecipanti (al massimo 70 vetture) saranno scortati dai membri dell’Honda Gold Wing Club Italia.

Il ritrovo e le iscrizioni saranno presso il piazzale della Metro Cash and Carry in largo Silvio Gandolfo a Genova Bolzaneto, lì sarà offerta la colazione a tutti gli iscritti. Poi partenza in direzione Bolzaneto per poi proseguire verso Mignanego dal gruppo Amici del Cavallo, presso il Campo Sportivo in località Fondo.

All’arrivo tutti i partecipanti assisteranno a un’esibizione con i cavalli di un Rodeo.

Nelle ultime edizioni erano presenti circa 90 veicoli provenienti non solo dalla provincia di Genova ma da tutta la Liguria, in prevalenza dalla provincia di Savona ed Imperia, e dal basso Piemonte. Lo scopo principale della manifestazione è che parte del ricavato sarà devoluto alla Band degli Orsi del Gaslini che serviranno anche per la realizzazione e la gestione delle Tane degli Orsi (strutture che ospitano i famigliari dei bambini ricoverati al Gaslini).

Quest’anno sarà presente per tutta la manifestazione la mascotte Corzy, creata dalla Pro Loco Valpolcevera per cercare di valorizzare il corzetto polceverasco. L’iscrizione costa 10 euro, l’aperitivo e il pranzo 20. Per informazioni: 500aspasso@gmail.com.