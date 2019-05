Un sabato bio-diverso. La visita guidata gratuira all’interno dell’Orto Botanico di Genova

Genova. Questo sabato, l’Orto Botanico dell’Università di Genova offre la possibilità di trascorrere un sabato… (bio)diverso.

L’Orto Botanico è rifugio di numerosi animali, grazie anche alla gestione sostenibile del giardino. In questa tessera verde del mosaico urbano, la diversità vegetale, il suolo, gli alberi, le serre, tutto favorisce la presenza di una fauna variegata e sorprendente.

Giorgio Bassoli, divulgatore ambientale e Amico dell’Orto Botanico, ci guiderà alla scoperta degli infiniti rapporti che si creano tra gli esseri viventi di questa oasi urbana.

La visita inizierà alle 15 per due ore circa di tour. La partecipazione è gratuita per un massimo di 40 persone. Eventuali visitatori che non dovessero rientrare nella visita “Oasi Orto” potranno fruire della visita guidata alla collezioni dell’Orto Botanico.