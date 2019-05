Un Primo Maggio in terra piacentina per il rugby ligure

Genova. La festa del Primo Maggio, a livello rugby regionale, è trascorsa sui due campi da gioco del Walter Beltrametti di Piacenza, con la selezione ligure maschile Under 14 impegnata nell’annuale Memorial Melchiorre Dadati Trofeo Paolo Rossi e con la selezione femminile Under 16 al Mazzoni-Le Mose.

L’organizzazione, perfetta nel suo insieme, era curata dal Comitato regionale Emilia Romagna con la collaborazione dei Rugby Lyons Piacenza 1963 e dal Piacenza Rugby Club; il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

In questi raggruppamenti poco conta la classifica finale, anche se le selezioni venete e toscane hanno messo in mostra una più completa preparazione, ma la Liguria non ha certo demeritato mettendo in evidenza grinta e tanta caparbietà che hanno comunque pienamente soddisfatto i due tecnici Fabio Damonte ed Andrea Di Patrizi.

Prossimo appuntamento per l’Under 14 regionale sarà per il 19 maggio al Memorial Andrea Cambi in programma allo stadio Chersoni di Prato.

La Liguria Under 14 ha presentato in campo Tiziano Pasini, Vincenzo Cesare Borlasca, Nicolò Catarsi, Giacomo Camoirano, Mikias Barigione, Norberto Bastianutti (Cus Genova), Alessio Testa, Federico Caponetto (Amatori Genova), Federico Sberna, Gian Luca Mugnaini, Tommaso Mugnaini, Andrea Solari, Edoardo Benvenuto (Pro Recco), Igor Cantatore (Province dell’Ovest), Giovanni Bellè (R.C. Spezia), Christian Volpe (Cffs Cogoleto & Province dell’Ovest), Filippo Rossi (Savona), Valerio Orlandi, Lorenzo Devia, Marco Nonnis, Niccolo’ Bissaldi ed Eric Pelle (Imperia).

Per l’Under 16 femminile hanno giocato Gaia Cavina, Martina Alia,Valeria Rocca, Giorgia Andreani, Valeria Andreani, Lisa Casulli, Giorgia Attolini, Carlotta Sciamanda, Benedetta Ester Citino ed Alessandra Crisafulli.