Genova. Si concluderà domani, sabato 18 maggio, la missione di marketing territoriale del sindaco di Genova a Columbus, Ohio. Dopo il successo per il concerto della Columbus Symphony Orchestra con il violino di Paganini e gli incontri della prima giornata, sono proseguiti gli appuntamenti con gli esponenti della comunità statunitense.

In particolare Marco Bucci ha visitato Battelle, grande centro globale di ricerca e sviluppo sulla scienza e tecnologia, fondato negli anni Venti del ‘900 e da allora costantemente cresciuto mantenendo finalità no profit e di re-investimento nella ricerca. A seguire Bucci ha visitato Rumpkie, l’azienda della città di Columbus per il trattamento e il riciclo dei rifiuti, e incontrato Columbus 2020, l’agenzia di Columbus per lo sviluppo economico, attiva anche dal punto di vista delle opportunità di investimento da parte di aziende e investitori dell’Ohio in Europa e in particolare in Italia.

Il sindaco di Genova ha approfondito il modello di sviluppo di Columbus, una delle città USA in maggiore crescita dal punto di vista economico, e ha illustrato le opportunità e facilitazioni disponibili per chi voglia investire a Genova.

L’assessore al marketing territoriale di Genova – a Columbus insieme al primo cittadino – ha presentato la destinazione turistica Genova a 23 tour operator interessati all’Italia, in collaborazione con Enit New York, mentre Bucci ha incontrato il Segretario di Stato dell’Ohio, Frank Larose. Inoltre, presso il Columbus Museum of Art, dove il violino è esposto e visitato giornalmente da centinaia di persone, si è svolta la tavola rotonda sul progetto “Paganini a Columbus”, con gli interventi dell’assessore al marketing territoriale di Genova e Bruce Carlson.

Le relazioni Genova e Columbus risalgono – come detto – al 1955, Ad un Gemellaggio formale nel 1964 e ad altra Dichiarazione di Amicizia del 1987 sono seguite, anche recentemente, attività sempre più intense e coordinate, per parte americana, dall’associazione Greater Columbus Sister Cities International.