Ubriaco rompe un dito alla moglie, allontanato da casa pluripregiudicato

Genova. Era tornato a casa in evidente stato di ubriachezza e, in preda ad un attacco di gelosia, ha aggredito la propria compagna strappandole il cellulare dalle mani e rompendole un dito.

Per questo motivo i poliziotti delle volanti hanno proceduto all’allontanamento da casa di un genovese di 47 anni, pluripregiudicato per reati specifici, denunciandolo altresì per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

I fatti sono avvenuto ieri sera. Gli agenti intervenuti hanno dapprima provveduto a soccorrere la donna richiedendo l’intervento di un’ambulanza per poi mettersi alla ricerca del 47enne in fuga.

L’uomo è stato ritrovato nei pressi dell’abitazione in stato di manifesta ubriachezza.

La donna, dopo le prime cure al pronto soccorso, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.