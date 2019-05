Ubriaco e tutta velocità in A26, autista genovese di pullman turistico fermato e denunciato dalla polizia stradale

Genova. Un forte odore di vino e difficoltà a mettere un passo dietro l’altro. Così si è presentato l’autista di un pullman turistico dopo che la polizia stradale di Ovada aveva fermato il mezzo su cui viaggiava.

E’ successo venerdì pomeriggio sulla A26 poco dopo Ovada in direzione Genova: la pattuglia che stava operando ordinaria vigilanza sulla tratta ha notato il mezzo che procedeva a forte velocità. Una volta raggiunto gli agenti hanno notato anche un andamento particolarmente irregolare e pericoloso.

Una volta fermato, superato l’impatto con l’alito vinoso, è arrivata la conferma dell’etilometro: l’uomo, un 52enne genovese, aveva un tasso alcolemico, alla prima misurazione, pari a 2,0 grammi sul litro. Va ricordato che per per tale categoria di conducenti professionali, così come per i conducenti neopatentati, il tasso alcolemico consentito è zero.

Per questo motivo all’autista è stata subito ritirata la patente di guida per la successiva revoca ed è scatata la denuncia alla Procura della Repubblica di Alessandria per guida in stato di ebbrezza.

Per i 30 turisti stranieri tra cui 8 bambini, provenienti dall’aeroporto di Malpensa e diretti a Genova, quindi pericolo scampato: dopo aver ringraziato gli agenti, sono stati portati a destinazione da un nuova autista, sobrio, fatto giungere sul posto dalla ditta.