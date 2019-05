Tutti insieme per Paolo & Mattia sul campo del Baiardo

Genova. Tutti insieme per Paolo & Mattia è la manifestazione a scopo benefico ideata dagli amici di Eros Cinti, l’operaio di 42 anni morto il 21 gennaio scorso a Genova per un incidente sul lavoro, per sostenere i suoi figli, di sei e undici anni, rimasti orfani dopo la scomparsa prematura della madre avvenuta circa un anno fa e la successiva morte del padre. Il campo sportivo ”Guerrino Strinati” dell’Angelo Baiardo ospiterà Sabato 15 giugno prossimo un quadrangolare di calcio (inizio ore 16) per ricordare Eros e raccogliere fondi che saranno utilizzati per l’acquisto di una cameretta per Paolo e Mattia. L’evento è organizzato dal Club Media Val Bisagno con il supporto di Ansaldo Energia, Stelle nello Sport e Angelo Baiardo. Tante le realtà che stanno aderendo, giorno dopo giorno, per fornire premi per la lotteria.

Eros Cinti lavorava per la ditta Geko e aveva giocato a livello dilettantistico nella squadra di calcio del Begato e ultimamente aveva ricoperto un ruolo dirigenziale nel Sant’Olcese. Per questo in campo scenderanno proprio le squadre di Geko e Sant’Olcese insieme al team delle Vecchie Glorie di Samp e Genoa e alla squadra formata dagli Amici di Eros. Quadrangolare classico con semifinali e finali. Apertura alle ore 16 con direzione arbitrale affidata a Sandro Scarrone e sfide dagli undici metri per la classe scolastica di Paolo e Mattia che parteciperanno a quella che vuole essere soprattutto una giornata di festa. Si esibiranno anche alcuni comici genovesi che accompagneranno le gare con il loro commento, guidati dallo speaker Nicolas Vigliotta. Presentazione della giornata affidata a Michele Corti.

“Lo scopo della giornata – spiegano Simone e Davide, amici di Eros – è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di una cameretta utile ed indispensabile per Paolo e Mattia e per cercare di aiutarli il più possibile ad ammortizzare le spese che affronteranno nella quotidianità. Ma riteniamo sia altrettanto fondamentale trasmettere tutti insieme ai bambini il valore che può avere lo sport a livello di amicizia e ciò che si può imparare attraverso il gioco. Sarà una giornata di festa, nel ricordo di Eros”.

La partecipazione all’evento è gratuita e per raccogliere i fondi necessari è stata ideata una lotteria con bellissimi premi in arrivo dal mondo dello sport e non solo. Chi acquisterà un biglietto con donazione di 5 euro potrà vincere le maglie Genoa di Kouame e Pandev e quelle Samp di Murru, Sala e Ferrari. E ancora quelle di Muriel (Fiorentina), Krunic (Empoli), Izzo (Torino). La maglia da allenamento di Dragan Travica. E poi due caschi Cascobene, buoni per vestiario Rdg, un abbonamento annuale “Vivo 4 Fit”, maglie della Nazionale di Pallamano, tre ingressi per 2 con lettino al Blunt.

Stelle nello Sport attiverà anche una speciale Asta su CharityStars con casacche speciali, quelle di Quagliarella, Criscito, Chiesa, Izzo e della nazionale di volley Serena Ortolani. Altri preziosi cimeli sono in arrivo per sostenere Paolo e Mattia.

I biglietti della lotteria sono già in vendita presso i seguenti punti: Cascobene di Via Cantore e Viale Brigate, Vivo for Fit in Albaro Village, Campo Sportivo Strinati (Baiardo), Repetti Immobiliare a Manesseno Sant’Olcese, Società Democratica Gavette (Via Delle Gavette) e Grifoncini Scuola Calcio Genoa Cfc Femminile (Via Della Gavette), Blunt (Via del Tritone), Cus Genova (Via Monte Zovetto 21), Basko di Molassana e Bolzaneto e ovviamente all’interno di Ansaldo Energia.