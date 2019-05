Turismo, M5S chiama Regione Liguria: “Dove sono i dati di marzo?”

Genova. “Siamo al 20 maggio e a oggi non abbiamo ancora avuto il piacere di vedere pubblicati dall’Osservatorio regionale i dati ufficiali sulle affluenze turistiche in Liguria nel mese di marzo”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi.

“Ora, io non voglio pensare che un assessore e un presidente di Regione dichiarino alla stampa un dato non veritiero – continua – Tuttavia, come ebbe a dire tempo fa un ex presidente del Consiglio (era Andreotti, ndr), ‘a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina’”.

Parlando con diversi operatori di svariate zone della nostra regione, non è emerso questo significativo e importante incremento tanto sbandierato sui giornali, secondo il pentastellato.

“Mi auguro – conclude – che i dati vengano pubblicati entro questa settimana, vale a dire prima di domenica 26 maggio: se così non fosse, allora non sarò l’unico a continuare a pensare che quel +20% di marzo sia stato uno slogan elettorale studiato a tavolino per l’avvenuta candidatura alle elezioni europee dell’assessore al turismo di Regione Liguria. Ricordo, infine, che stando a quanto dichiarato dalla Giunta in questi anni, quei dati dovevano essere pubblicati entro i primi 15 giorni del mese successivo. Calendario alla mano, il 15 aprile è passato da quel dì!”.

MoVimento 5 Stelle Liguria