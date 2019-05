Tritium perfetta e la Rivarolese resta in Eccellenza

Finisce il sogno della Rivarolese che si arrende a Trezzo agli avversari della Tritium nella fase nazionale degli spareggi di Eccellenza. Si gioca sotto un sole finalmente primaverile e in una bella cornice di pubblico, ma i genovesi non si fanno intimorire e partono all’attacco sfiorando subito il gol con Mura e De Persiis che calciano due volte addosso al portiere da due passi. Al 5° Mura scappa sulla destra entra in area e calcia, ma il palo salva Acerbis portiere lombardo.

La giornata, però è di quelle nere per gli avvoltoi che alla prima distrazione vengono colpiti. All’8° infatti Volpi insacca da due passi sugli sviluppi di un corner, ma la posizione del numero 9 locale è più che dubbia. Per l’arbitro, però è tutto buono e la Tritium festeggia. La Rivarolese prova la reazione alla mezzora con Macagno che impegna Acerbis, poi ci riprova Ymeri con un tiro a giro che sfiora il palo lontano. Infine proteste di Macagno per un tiro che sbatte sul corpo di un difensore il quale forse tocca con la mano, ma l’arbitro fa proseguire.

Nella ripresa la gara resta aperta fino alla fine con la Tritium che si rivede in avanti con Caferri che calcia radente, Basso para. Gli ospiti, però sembrano scarichi e invece di pungere devono evitare un secondo gol con Cascino che ci prova da ottima posizione, ma è ancora decisivo il portierone genovese. Per vedere gli avvoltoi in attacco occorre arrivare al 65° con De Persiis che calcia una punizione direttamente fra le braccia del portiere. Ma è ancora una parata di Basso su tiro potente di un attaccante della Tritium a tenere in piedi la Rivarolese che fatica molto anche se Mura al 70° ha la possibilità di siglare il pareggio, ma il suo colpo di testa in tuffo termina fuori. Ci prova anche Malatesta dal limite, ma il tiro è lento e Acerbis para. La partita si chiude definitivamente al 90° quando una difesa sicuramente non impeccabile della Rivarolese, lascia la palla a Motta in area. L’attaccante biancoceleste salta Basso e insacca per una vittoria onestamente meritata dei lombardi.