Genova. Tre medaglie e un quarto posto per i vogatori e le vogatrici liguri in gara nel weekend ad Essen, in Germania, in occasione dei campionati europei Junior.

Dopo i successi conseguiti in batteria e in semifinale, Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), assieme ad Alexandra Kushnir (SC Ravenna), Laura Pagnoncelli (SC Tritium) e Ilaria Corazza (SC Ausonia), conquista l’argento nel 4 di coppia. Brilla la barca azzurra nella seconda parte del percorso dove riesce a staccare la Francia e, nel finale, porta via il secondo posto alla Repubblica Ceca piazzandosi a 1”94 dalla Germania.

Dopo l’oro vinto nel 2018 a Gravelines (Francia), Alessandro Bonamoneta (Sportiva Murcarolo) torna sul podio con il bronzo assieme ad Achille Benazzo (Cerea), Giorgio Battigaglia (CC Tevere Remo) e Francesco Cella (CC Napoli). Solo Germania e Grecia riescono a esprimere una prestazione migliore dell’armo italiano.

La gara del 4 con femminile, con a bordo Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese), vede l’Italia tagliare il traguardo in terza posizione dietro Germania e Francia.

Ottimo avvio per il 4 di coppia azzurro, con capovoga Edoardo Rocchi (Speranza Pra’): è secondo dopo i primi 500 metri alle spalle della Repubblica Ceca ma nel corso della gara subisce i sorpassi di Germania e Russia. Sfuma così, per soli 63 centesimi, la possibilità di portare a casa il bronzo.