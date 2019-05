Trasporto pubblico, verifica intensiva in viale Thaon di Revel. Oltre duemila controlli: trovati 128 ‘portoghesi’

Genova. Venti Verificatori di AMT in azione questa mattina, dalle ore 7.00 alle ore 11.30, in viale Thaon di Revel, a Brignole. I VTV hanno controllato 2.615 passeggeri in discesa dalle linee 14, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482. L’obiettivo delle verifiche intensive che AMT svolge settimanalmente è contrastare l’evasione tariffaria e tutelare i cittadini che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici.

Nei controlli effettuati questa mattina sono state riscontrate 128 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 4,9%. 35 dei 128 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

L’impegno che coinvolge i Verificatori Titoli di Viaggio nei controlli intensivi si somma alla verifica ordinaria che tutti i giorni viene svolta sui servizi gestiti da AMT. Le verifiche intensive, che l’azienda sta effettuando da oltre un anno, proseguiranno anche nelle prossime settimane secondo un programma realizzato in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità.