Trasporto pubblico, il Pd chiede il ripristino della linea 5 Amt a Cornigliano e Erzelli

Genova. Il gruppo consiliare Pd del Comune di Genova e il consiglio municipale VI Medio Ponente hanno presentato una mozione per l’immediato ripristino della linea Amt numero 5 da Cornigliano (Piazza Savio) alla collina degli Erzelli, ponendo rimedio all’isolamento in cui è piombato l’intero quartiere di Cornigliano e ampliando la linea da Cornigliano ad Erzelli con un collegamento che comprenda anche la Marina di Sestri Ponente e l’Aeroporto.

Questa seconda parte può essere realizzata una volta ripristinato il transito sul viadotto di via Pionieri e Aviatori d’Italia (tratto che corre sopra via Siffredi) ad oggi inibito al transito dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate per via di una ordinanza N. ORM-2018-812 del 17/09/2018 che mette in luce le condizioni deteriorate dello stesso viadotto. Il percorso della linea 5 è stato modificato il 3 settembre 2018 a seguito della tragedia del Ponte Morandi, togliendo un servizio essenziale per i cittadini di Cornigliano.

Il nuovo percorso viene svolto con le seguenti. Direzione Sestri: i bus, giunti in via Siffredi, proseguono per via Manara, via Hermada, via Puccini (stazione FS), via Soliman, via Menotti (inizio) dove effettuano capolinea. Direzione Erzelli: i bus, in partenza dal capolinea di via Menotti, proseguono per la stessa, transitano poi per via Biancheri, via Puccini (stazione FS), via Albareto, via Pionieri d’Italia, via Melen dove riprendono regolare percorso.

Considerando che in data 17 maggio 2019 è stato ufficialmente aperto a tutti i cittadini il grande parco pubblico ad Erzelli, la più grande area verde del ponente con 30mila metri quadrati di spazi attrezzati con giochi, aree fitness, punti di ricarica per dispositivi tecnologici e diversi altri servizi e con la linea AMT 128 esiste già una connessione fra Sestri Ponente ed Erzelli, chiediamo al sindaco Bucci e alla Giunta di ripristinare per adeguare la nuova situazione alle esigenze dei cittadini.