Torna la Genova Design Week, 46 eventi dal 23 al 27 maggio nel quadrilatero dello stile

Genova. Giovedì 23 maggio si alza ufficialmente il sipario sulla Design Week Genova: fino a lunedì 27 maggio le eccellenze locali del design si uniscono per portare l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali nel Centro Storico della Superba, con piazza dei Giustiniani come fulcro della manifestazione.

Un programma ampio e variegato, che coinvolge sessanta tra designer e aziende, che espongono i propri oggetti di design in più di cinquanta location (di cui 16 atri di palazzi storici, 13 del circuito dei Rolli). Previsto inoltre un calendario di 46 eventi collaterali, tra mostre, concerti, incontri e conferenze.

La Design Week Genova è realizzata dall’associazione DiDe – Distretto del Design Genova col patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 1 Centro-Est, Camera di Commercio di Genova e Confcommercio. La Design Week Genova si avvale anche della convinta collaborazione dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.

Dal taglio del nastro di giovedì 23 maggio (ore 11.30, piazza San Lorenzo) fino al 27 maggio, le eccellenze locali del design mettono insieme le forze per portare nel cuore della Genova antica oggetti di giovani designer e delle maison nazionali e internazionali. «Le 60 realtà coinvolte possono esporre le proprie creazioni nelle 51 location della Design Week, che si dividono tra atri di palazzi storici, piazze, attività commerciali aperte e chiuse».

Dei 51 punti espositivi, 16 sono atri di palazzi storici (di cui 13 nel circuito dei Rolli), 4 piazze, 27 realtà commerciali attive e 4 realtà commerciali chiuse. Piazza Giustiniani, via di San Bernardo, piazza delle Erbe, via San Lorenzo, via di Canneto il Lungo: in molti fulcri del centro cittadino il Civ Genovino e il Distretto del Design hanno inoltre installato bandierine e “bolle” rosse, blu e gialle, che disegnano tre percorsi alla scoperta della Genova antica, tra storia e design. «Come Assessorato ho voluto fortemente appoggiare e sostenere – aggiunge Paola Bordilli, assessore al Commercio, Turismo e Artigianato del Comune di Genova – questo progetto importante non solo per il centro storico ma per l’intera città. Una esposizione diffusa atta a valorizzare il passato e il futuro che si snoda attraverso via dei Giustiniani in una logica di distretto commerciale cittadino su cui come Amministrazione lavoriamo e lavoreremo diffusamente”.