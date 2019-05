Torna la BioDomenica: appuntamento il 19 maggio in piazza Matteotti

Genova. A Genova torna la BioDomenica 2019, il 19 maggio dalle ore 10 alle 19 in piazza Matteotti, saranno proprio i contadini e gli allevatori a confrontarsi coi cittadini su questi temi e a

condividere informazioni utili a operare scelte consapevoli.

Diversi laboratori per bambini e adulti animeranno l’intera giornata: si comincia alle 10 con “A spasso tra i banchi”, laboratorio organizzato insieme a Sartù di Francesca Rege, un giro tra i profumi dei banchi del mercato biologico, per fare la spesa insieme e continuare poi in laboratorio per preparare un piatto da mangiare al sole, fatto di prodotti locali, freschi profumati e biologici.

Si prosegue poi con la lavorazione dell’argilla per costruire un bio memory, con la scoperta dei fiori buoni da mangiare, con la degustazione di olio e miele per finire con “Bombe di Semi” un appuntamento di Guerrilla Gardening aperto a tutti e un divertente gioco per famiglie “E che cavolo! Il gioco dell’orto ecologico”.

Tutti i laboratori sono organizzati dall’associazione Radice Comune.

La Biodomenica è anche un luogo di partecipazione, formazione e dibattito. Nella mattinata, alle 11.30 spazio al confronto diretto tra produttori e consumatori con “Bio tutto l’anno” presso lo stand Aiab, dove sarà possibile conoscere tutte le attività organizzate sul territorio per acquistare il bio in tutta sicurezza, dai mercatini ai negozi sparsi sul Comune di Genova.

Anche quest’anno saranno molti i produttori biologici certificati provenienti da tutta la Liguria. Nei diversi stand si potranno assaggiare e acquistare frutta, verdura, olio, miele, zafferano, formaggi, insaccati, pane, birra, vino e succhi biologici, oltre che gustare i piatti preparati per essere consumati in piazza: torte di verdura, focacce, pizze e tante altre specialità.