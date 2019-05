Tigullio, ecco la linea dei bus panoramici di Atp. In servizio da giugno tra Sestri Levante e Chiavari

Genova. Così dopo aver provato i primi bus elettrici sulla linea Santa-Portofino, oggi per Atp Esercizio e Città Metropolitana è il momento di un nuovo salto di qualità con l’avvio di un servizio turistico innovativo per il Tigullio Orientale: una linea con bus panoramici scoperti, che entrerà in funzione alla metà di giugno tra Sestri Levante e Chiavari, via Lavagna.

L’iniziativa è frutto di una mirata strategia di promozione del territorio, cui daranno il loro contributo anche i Comuni interessati e che è basata su un accordo commerciale tra Atp Esercizio e Bus Company, prima azienda del trasporto pubblico su gomma nella provincia di Cuneo e seconda in Piemonte. Un incontro tra Langhe e Tigullio, per esemplificare, che guarda al futuro. «Tra noi e Bus Company si possono creare importanti sinergie, nel solco di quella tradizione di contatti tra Liguria e Piemonte che da sempre fa muovere le persone.

La prima iniziativa, con il bus scoperto turistico da metà giugno è anche la conferma del valore aggiunto, che ha da sempre ha il servizio pubblico: sempre a disposizione dei territori, di chi fa impresa in questo caso nel campo turistico e delle amministrazioni locali» – dice Enzo Sivori Atp Esercizio. Roberto Rolandelli, direttore operativo aggiunge che «Il bus panoramico sarà in uso da metà giugno e ovviamente anche i Comuni interessati, Sestri, Lavagna e Chiavari, saranno coinvolti».

Di ieri l’incontro operativo cui ha partecipato anche Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company: «Il bus turistico scoperto che utilizzeremo insieme ad Atp nel Tigullio fa servizio da qualche anno nelle Langhe come bus turistico scoperto. Con l’accordo siglato con Atp intendiamo sponsorizzare i nostri territori; sarà l’inizio di uno scambio commerciale sul tema turistico, con bus speciali che viaggeranno tra Piemonte e Liguria.

Il secondo step può essere legato al bike sharing per il quale Bus Company ha il necessario know how» – conferma Galleano. Grande soddisfazione viene espressa da Città Metropolitana, con il consigliere delegato ai Trasporti Claudio Garbarino: «E’ una conferma della capacità di Atp nel fare impresa e accordi commerciali. Seguendo le indicazioni del sindaco metropolitano Marco Bucci, che punta a valorizzare il trasporto pubblico, l’azienda di Carasco in questi mesi ha messo in campo format impensabili fino a qualche anno fa. Dalla navetta per l’aeroporto, ai bus per il Carlo Felice, passando per i primi bus elettrici, c’è una forte volontà di rispondere alle sfide del mercato».