Supercoppa Serie C, Entella-Pordenone: la cronaca diretta

Chiavari. Prima sfida valevole per la Supercoppa di Serie C. La Virtus Entella, prima nel girone A all’ultima giornata dopo una stagione a inseguire, ospita il Pordenone, dominatore del girone B. Fischio d’inizio al Comunale, ore 20.30.

La vincente riposerà il prossimo turno (in caso di pareggio saranno i friulani). La perdente affronterà invece la Juve Stabia.

Tabellino:

Virtus Entella-Pordenone 0-0

Virtus Entella (4-3-1-2): Massolo; De Santis, Chiosa, Migliorelli, Cleur; Icardi (72′ Brunozzi), Ardizzone (61′ Di Cosmo), Eramo; Iocolano (61′ Crialese); De Luca, Mancosu

A disp.: Paroni, Gragnoli, Belli, Mota Carvalho, Caturano, Petrovic, Baroni, Vianni, De Rigo. All. Boscaglia

Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Stefani, Bassoli, De Agostini (51′ Frabotta); Misuraca, Burrai, Bombagi (66′ Zammarini); Gavazzi (66′ Magnaghi); Ciurria, Candellone.

A disp.: Meneghetti, Berrettoni, Vogliacco, Damian, Rover, Florio, Cotali. All. Tesser

Arbitro: Curti (Milano). Assistenti: Cataldo (Bergamo) e Lattanzi (Milano)

Note: Serata fresca, pioggia copiosa. Ammoniti: Migliorelli, Iocolano (E). Angoli 2-6. Spettatori 2000 circa.

Entella in maglia biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Modulo 4-3-1-2. Massolo in porta. Difesa, da destra verso sinistra: De Santis, Chiosa, Migliorelli, Cleur. A centrocampo Icardi, Ardizzone ed Eramo. Iocolano trequartista, alle spalle di De Luca e dell”uomo campionato’ Mancosu.

Pordenone in completo nero, con numeri e bordature verde oliva. Schieramento a specchio. Bindi tra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Semenzato, Stefani, Bassoli, De Agostini. In mediana Misuraca, Burrai e Bombagi. Davanti Gavazzi a supporto di Ciurria e Candellone.

Cronaca diretta:

2′ De Luca segna, ma la rete viene annullata. L’assistente aveva alzato anzitempo la bandierina, pescando l’attaccante in fuorigioco.

8′ Opportunità Pordenone. Ciurria sguizza sulla fascia sinistra e serve al centro Candellone. Suggerimento troppo lungo, la palla sfila.

12′ Ardizzone, cross dalla destra. Eramo colpisce al volo, alto.

17′ De Luca, destro a giro. Fuori di poco.

24′ Occasione per gli ospiti. Candellone sottomisura, Massolo esce e sventa. Aumenta intanto l’intensità della pioggia.

33′ Ciurria, sinistro dai venti metri. Massolo para in due tempi.

39′ Entella pericolosa. Mancosu s’invola in contropiede, servendo all’indietro l’accorrente Ardizzone. Conclusione di prima intenzione, leggermente a lato.

41′ Ammonito Migliorelli.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Virtus Entella-Pordenone 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

49′ Azione prolungata degli ospiti. Ciurria va al tiro, Massolo respinge lateralmente. Lo stesso Ciurria si avventa sulla ribattuta, toccando però con un braccio.

51′ Cambio Pordenone. Esce De Agostini, entra Frabotta.

55′ Giallo a Iocolano.

61′ Doppia sostituzione nei locali. Escono Iocolano e Ardizzone, entrano Crialese e Di Cosmo.

66′ Doppio cambio anche per i friulani. Fuori Bombagi e Gavazzi, dentro rispettivamente Zammarini e Magnaghi.

70′ Eramo dalla distanza, fuori misura.

72′ Cambio Entella. Esce Icardi, entra Brunozzi.

74′ Occasione Entella. De Luca lancia Mancosu, il quale si presenta a tu per tu con Bindi. Il portiere neroverde è provvidenziale, salvando in uscita bassa. Nella circostanza resta stordito a terra per circa un minuto, poi si rialza.

80′ De Luca su punizione, alto.