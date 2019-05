Successo per il Trofeo De La Penne

Il Circolo Vele Vernazzolesi chiama a raccolta i suoi uomini migliori in occasione del Trofeo dedicato all’Ammiraglio Luigi Durant De La Penne eroe della marineria Italiana nella seconda guerra mondiale distintosi soprattutto per la sua lealta’ nei confronti del nemico, De La Penne e’ stato anche un grande velista.

Giornata contraddistinta dal clima freddo e cielo plumbeo vedeva sfidarsi 48 Juniores e 17 cadetti scendono in mare con i loro Optimist. Il meteo, però ci mette del suo con un vento che arriva a sfiorare i 40 nodi ed il mare che schiuma. Le barche attendono, poi si scende in acqua tutti tranne i cadetti.

Alla presenza del Sindaco Marco Bucci, vengono premiati i primi tre di categoria. Salgono sul podio per la categoria Juniores primo classificato e vincitore del “Trofeo De La Penne “ Alessio Cindolo Y.C.I seconda piazza per Corrado Cicconetti C.V.V. terzo Filippo Rogantin Varazze C.N. Primo femminile Anna Cincotti Y.C.I. Categoria cadetti prima piazza per Vincenzo Vecchio Varazze C.N., secondo Riccardo Trentini C.V.V. terzo Filippo Colace L.N.I Sestri Ponente, Primo femminile Elena Giannelli Y.C.I.

L’organizzazione non ha il tempo neanche per rifiatare la grande macchina organizzativa resta in moto

domenica prossima andra’ in scena il Trofeo Cagetti e Golfo di sturla Ranking 4.20.