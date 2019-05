Sturla, allarme bomba da distributore di benzina. Strada chiusa e artificieri sul posto

Genova. Un allarme bomba è scattato poco dopo le 15,30 nel quartiere di Sturla, a causa di una cassetta di legno non meglio identificata abbandonata davanti ad un distributore di benzina.

Si tratta del distributore Esso tra via Isonzo e via Sturla: sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona, in attesa degli artificieri che verificheranno il contenuto della scatola.

Al momento la strada risulta chiusa al traffico, in attesa della risoluzione della criticità. Disagi, quindi, per il traffico della zona.