Genova. La situazione più difficile rimane sempre quella di Sestri Ponente, in via Santa Maria della Costa dove un albero si è appoggiato su un palazzo, al civico 19. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma in zona operano ancora tre squadre, con i mezzi di sollevamento.

Sono comunque state decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare, anche a Genova, la caduta di rami o i cartelloni pubblicitari pericolanti dalle forti raffiche di vento che hanno soffiato su tutto il territorio.

di 4 Galleria fotografica Albero su pLazzo Sestri ponete







Difficile, in mattinata, anche la situazione all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove, sempre a causa del vento, si sono registrati problemi, con aerei dirottati e cancellati. Nel pomeriggio, comunque, la situazione nello scalo è tornata alla normalità.