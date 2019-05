Stati Generali della Partecipazione dei Bambini e Ragazzi in Liguria, tutto pronto per la IX edizione

Genova. Martedì 21 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 15,30 a Genova, Palazzo Ducale si terrà l’evento della IX Edizione degli “Stati Generali della Partecipazione dei Bambini e Ragazzi in Liguria”.

La giornata vedrà la presenza di circa 500 partecipanti, di cui oltre 400 bambini e ragazzi che, oltre a presentare le iniziative realizzate da loro, lavoreranno per individuare gli eventi della celebrazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 che quest’anno compie 30 anni.

La giornata, realizzata nell’ambito del programma annuale per il 30° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989, prevede una serie di lavori per programmare insieme ai ragazzi le iniziative locali di questo 30nnale, previste per l’autunno 2019.

Saranno presenti 25 fra Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) e Gruppi coinvolti in attività di partecipazione alla vita della comunità locale (Centri Aggregativi e gruppi di adolescenti) provenienti da tutta la Liguria e verranno presentate le loro attività, le proposte concrete fatte ai Comuni e alle scuole, le risposte, cosa è stato realizzato, etc. Ogni Consiglio dei ragazzi e gruppo si presenta inoltre agli altri e agli adulti presenti in una “Fiera dei progetti”.

L’evento, che si svolge per il IX anno di seguito, è organizzato dal Pididà Liguria – Coordinamento per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza e dalla rete del progetto Sempre DIRITTI – Patto di Sussidiarietà Regionale Ligure per i Diritti dell’Infanzia e Adolescenza che opera insieme alla Regione nel biennio 2018/19 per promuovere i diritti dei minorenni,

Il Coordinamento dell’iniziativa è assicurato dalla Coop. Sociale Agorà (per la Rete Progetto Sempre Diritti) e da Arciragazzi Liguria (per il Coordinamento Pididà Liguria), con il sostegno operativo e di segreteria della Bottega Solidale.

Alla giornata partecipano i Consigli Comunali dei Ragazzi di: Ventimiglia, Vallecrosia, Spotorno (e Golfo dell’Isola), Imperia, Taggia, Cogoleto, Arenzano, Quiliano, Sestri Levante, Rapallo, Mignanego, Serrà Riccò, Ronco Scrivia, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Genova Municipio I Centro Est, Genova Municipio II Centro Ovest e i ragazzi e le ragazze e del Punto Luce Uisp di Genova, dei CAG Stazione Centro di Taggia e Link di Genova Levante, del progetto Yepp Genova-Cornigliano. Sono previsti 500 ragazzi partecipanti di cui oltre 400 minorenni.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione per la Cultura – Palazzo Ducale di Genova e il Comune di Genova (Informagiovani e Ufficio Cultura e Città) grazie ai quali sono disponili per l’incontro i Saloni del Maggiore e Minor Consiglio, il Munizioniere, la Sala Camino e gli spazi dell’Ufficio Cultura e Città e dell’Informagiovani di Genova. Grazie alla collaborazione con la Regione Liguria è inoltre disponibile per il lavoro dei bambini e dei ragazzi la Sala Trasparenza della Regione sita in P.zza De Ferrari.

Le attività saranno seguite dagli operatori e volontari di: Cooperativa Sociale Agorà, Associazione A.Ge. Genova, Associazione Il Sogno di Tommi, Arciragazzi Genova e Liguria, Arciragazzi Prometeo, Associazione ” Infanzia e Cultura” – Arciragazzi, Circolo Vega, Consorzio Tassano Servizi Territoriali/Coop il Sentiero di Arianna, Coop. Il Laboratorio, Cooperativa CISEF, Cooperativa Sociale Il Biscione, Coopsse Cooperativa Sociale Mignanego, Cooperativa Sociale Villa Perla, Helpcode, Associazione la Bottega Solidale, Coop Sociale La Comunità, Associazione, Matermagna Aps, UISP Genova.

I ragazzi di Radioragazzi, radio web promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, dal Comune di Arenzano e dalla Cooperativa Coopsse, assicureranno la diretta radio, interviste e reportage direttamente dalla voce dei bambini e dei ragazzi (app Radio Ragazzi scaricabile per smartphone e tablet).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.pididaliguria.it alla pagina in evidenza dedicata all’evento.