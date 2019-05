Spid, questo sconosciuto: a Genova una settimana di eventi per capire come fare e usare il codice digitale

Genova. A Genova dal 27 al 31 maggio vieni a scoprire i vantaggi di Spid e inizia la tua nuova vita online con la pubblica amministrazione. Una password unica per accedere a tutti i servizi già a disposizione di cittadini e imprese

Spid è il sistema pubblico di identità digitale per accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione utilizzando una password unica, in modo semplice e veloce.

Per rendere ancora più smart il riconoscimento dell’identità digitale e illustrare tutti i vantaggi di Spid, a Genova dal 27 al 31 maggio, sono a disposizione gli identity provider di Agid, in collaborazione con Register, per autarti a ottenere le credenziali Spid.

Ecco dove trovare gli Spid point dal 27 al 31 maggio, dalle 10 alle 18

Piazza De Ferrari – Liguria Informa

Via Garibaldi – Point Comune di Genova

Porto Antico – Ufficio Turistico del Comune di Genova

Polo Tecnologico Erzelli – Point Liguria Digitale, ingresso torre A

Per registrare la tua identità digitale servono:

l’indirizzo email che usi abitualmente

il tuo numero di cellulare

un documento di identità valido

la tessera sanitaria

La Spid Week è organizzata da Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova e Liguria Digitale, grazie al supporto di Agid e Register.