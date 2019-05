Spazi verdi, piazze, boulevard e piste ciclabili: all’ordine degli architetti la presentazione del bando per il quadrante Valpolcevera

Genova. A quasi nove mesi dal 14 agosto 2018, domani, lunedì 13 maggio alle 16,30 nella sede dell’Ordine degli Architetti in piazza San Matteo 18, nel centro storico, sarà presentato ufficialmente il concorso di progettazione “Il parco del ponte” bandito dal Comune di Genova in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Genova e il consiglio nazionale degli Architetti.

Si tratta del più importante concorso di progettazione mai bandito dal Comune di Genova, finalizzato a ridisegnare e ripensare un pezzo di città attraverso un progetto urbano (masterplan), e un’importante e simbolica opera pubblica connotata da spazi verdi, piazze, aree sportive, percorsi ciclabili e pedonali.

Il concorso “Il parco del ponte” rappresenta sia una risposta alla ricostruzione e rigenerazione sostenibile di una porzione della Valpolcevera, sia un approccio innovativo per ottenere diversi punti di vista su temi progettuali complessi, rifacendosi ai bandi individuati come i migliori dagli architetti italiani, tra quelli previsti all’interno del Codice degli appalti. In maniera teoricamente democratica, aperta e trasparente sarà affidato un importante incarico di progettazione con premi e rimborsi spese per 180 mila euro e incarichi successivi per oltre 400 mila euro.

Inoltre, sulla base di un protocollo di intesa in via di sottoscrizione con il Comune, Consiglio Nazionale degli Architetti e Ordine di Genova hanno stanziato rispettivamente 100mila euro per il finanziamento dei premi del concorso e 10mila per il sostegno alle spese di una giuria internazionale e qualificata.

La presentazione di lunedì si rivolge sia ai colleghi architetti, sia ai professionisti interessati a formare gruppi di progetto multidisciplinari per presentare la propria proposta ideativa al primo grado del concorso, che scadrà il 10 giugno 2019. È aperto quindi a tutti coloro che vorranno conoscere i contenuti del concorso, comprese le linee guida alla progettazione predisposte dagli uffici di Urban Lab del Comune di Genova. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming, e successivamente se ne potrà recuperare la registrazione, sulla pagina Facebook Ordine Architetti PPC Genova e sulla piattaforma www.urbantv.eu.

L’Ordine degli Architetti si augura che, anche in risposta alla enorme tragedia del ponte Morandi, tanti gruppi di progetto nazionali ed internazionali raccolgano l’importante sfida del concorso e presentino le proprie “visioni” entro il 10 giugno attraverso la piattaforma online www.concorsiawn.it/ilparcodelponte.