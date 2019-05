Termina con un onorevole quarto posto la stagione del Sori Pool Beach che si toglie la soddisfazione di vincere l’ultima gara del 2019 contro la Promogest ormai sicura della salvezza e arrivata in Liguria solo per dovere di calendario. Gara mai in dubbio con le genovesi che hanno preso subito il largo grazie a Criscuolo autrice di tre reti e alle doppiette di Tignonsini, Mori e Boero. Alla goleada partecipano anche i gol di Sbarbaro e Bottiglieri che completano l’11-2 che vale i 39 punti in classifica e un quarto posto che se da un lato fa piacere vista la partecipazione da neopromossa in categoria, dall’altro si trascina un po’ di delusione visto che dalla prima giornata le soresi hanno lottato per un posto almeno ai playoff.

Vero è, però che Trieste è parsa nettamente superiore a tutte, mentre Bologna e Como sono uscite alla distanza sfruttando al meglio i passaggi a vuoto delle liguri, soprattutto negli scontri diretti, nonché la panchina più lunga e d’esperienza rispetto alle ragazze di Sonia Criscuolo. Chiude invece in modo positivo la regular season la Locatelli che si dovrà salvare tramite i playout, ma che ha mostrato una forma e una sicurezza in acqua in crescendo per tutto il girone di ritorno.

A Bologna si gioca qualcosa solo la squadra di Carbone, mentre le emiliane sono ormai certe del secondo posto e dell’accesso ai playoff. Bella partita comunque con le bolognesi che sembrano poter scappare via nel primo quarto con il 3-1 che chiude il periodo. Le genovesi replicano con identico parziale non prima di avere subito anche il quarto gol. Da qui è un monologo delle Lontre per tutto il quarto. Con Nucifora, Cabona e Figari che confezionano la rimonta sul 4-4 punteggio con cui si va al riposo.

Si torna a campi invertiti dopo la pausa lunga e Bologna prova a staccare ancora con Mataafa e Verducci, ma oggi le liguri sono decise a fare bene e accorciano subito con Cabona, in giornata di grazia. Un rigore consente a Verducci di mandare le squadre all’ultimo break sul 7-5 felsineo. L’ultimo periodo si riapre con le ragazze di Posterivo in attacco e quando Budassi trova un bel lob, la gara sembra destinata a finire come da pronostico.

Ancora una volta, forse sarà la vicinanza dei playout, arriva la reazione genovese e le Lontre piazzano un ruolino di 0-3 che impatta definitivamente la gara. Figari due volte e Tedesco firmano l’8-8 che darà sicuramente la carica alla squadra di Carbone che il prossimo 9 giugno attenderà Firenze fra le mura amiche dopo che le toscane sono uscite sconfitte dallo spareggio con il Brizz