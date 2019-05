Sopraelevata, da stasera una settimana di chiusure notturne per installare limitatori si sagoma

Genova. Partono questa sera i lavori propedeutici per l’installazione dei limitatori di sagoma agli accessi della strada.

Questa settimana sono previste una serie di chiusure notturne per permettere agli operai di intervenire sulle rampa di Ponte elicoidale, Via delle Casaccie e Via Cantore: da lunedì 20 a venerdì 24 maggio dalle ore 20 alle 23 in modo consequenziale sarà interdetto l’accesso.

La soluzione dovrebbe mettere la parola fine ai numerosi passaggi “clandestini” di mezzi pesanti sulla Aldo Moro, che in questi mesi si sono intensificati.