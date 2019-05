Social Pro League: l’Entella sta pareggiando contro la Paganese in semifinale

Chiavari. Ormai manca veramente poco per arrivare alla finale della Social Pro League. L’Entella lo sa bene e di certo non vorrà farsi rubare il pass proprio ora dopo tanta fatica fatta. A separare la squadra ligure dall’ultimo step rimasto prima della conquista del trofeo c’è però la Paganese, con cui sta pareggiando 5 a 5. Ora più che mai servono i voti di tutti i tifosi per lo sprint finale! Per votare c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 15 maggio.

Questo l’indirizzo per giocare: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/

Il regolamento completo del gioco è davvero semplice. Il campionato è composto da due fasi: la fase a gironi e la fase a tabellone, con scontri ad eliminazione diretta. I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all’interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza.