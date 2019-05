Social Pro League, Entella in vantaggio nei quarti di finale

Chiavari. Si stanno svolgendo in questi giorni i quarti di finale della Social Pro League. La Pro Patria sta vincendo per 5 a 3 sul Monza, il Gozzano è sotto 2 a 4 contro la Casertana; nel derby meridionale tra Paganese e Catania i campani sono in vantaggio per 3 a 1, mentre l’Entella sta vincendo per 3 a 1 sull’Arzachena. Per votare c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 8 maggio.

Questo l’indirizzo per giocare:https://www.superscommesse.it/social_pro_league/

Il regolamento completo del gioco è davvero semplice. Il campionato è composto da due fasi: la fase a gironi e la fase a tabellone, con scontri ad eliminazione diretta. I tifosi valuteranno aspetti diversi delle fan page: dai contenuti informativi all’interazione, dai contenuti multimediali (video, foto) alle iniziative intraprese per coinvolgere i fans fino a rispondere a dei quiz per testare la loro passione e conoscenza.