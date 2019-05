Simulazioni di circolazione stradale e lezioni di prevenzione, intesa tra scuole e polizia locale

Genova. Sicurezza stradale e prevenzione, il Comune di Genova e l’ufficio scolastico territoriale di Genova hanno siglato un protocollo d’intesa questa mattina nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. In base all’intesa saranno numerose, durante l’anno scolastico 2019-2020, le attività svolte da operatori della polizia locale formati appositamente per dialogare con bambini e ragazzi.

Si passerà dalle lezioni interattive alla simulazione della circolazione stradale mediante l’allestimento di campi scuola. In tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno illustrati i comportamenti sicuri da tenere sulla strada e le indicazioni previste dal Codice della Strada e dall’insegnamento dell’educazione civica ora denominato “Cittadinanza e Costituzione”. Particolare interesse sarà rivolto agli istituti secondari di secondo grado, con incontri incentrati sui reati di lesioni stradali e omicidio stradale.

“Coinvolgere in prima persona i giovani significa preparare i cittadini del domani a seguire le regole per una convivenza civile», ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino. “La polizia locale non fa solamente attività di contrasto ma anche quelle di prevenzione e di educazione stradale” spiega il comandante Giurato. Alla firma del protocollo era presente anche il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Loris Azhar Perotti.