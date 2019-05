Successo assoluto per la 38^ Varazze di Sera, gara di lungo corso che riscuote sempre molta attenzione perché consente la partecipazione anche ai non agonisti. Si parte alle 20:30 in una splendida atmosfera con il mare ed il tramonto che rendono suggestivo l’ambiente in cui si corre e sono quasi 300 a prendere parte all’evento. Si corre sui 10 km e domina Silvano Repetto della Delta Spedizioni che si mette alle spalle la folta truppa della Podistica Peralto.

Ottima prova del classe ‘77 che ferma il tempo sui 34’47”. Come detto alle sue spalle un gruppo molto nutrito della Peralto con Fabio Del Buono che è secondo a pari merito con Giovanni Tornielli. Entrambi fanno registrare il tempo di 34’56” precedendo di soli 3” Giuseppe Pace.

Alessio Ottonello regala un quinto posto al Gruppo Città di Genova. I primi dieci si completano con Francesco Profumo dell’Asd Urbe, Davide Elifani dell’Olimpiatletica, Marco Parodi dei Maratoneti Genovesi, Francesco Mortola degli Zena Runners e Simone Delmonte della Runrivierarun.

Prima donna al traguardo è Elisabetta Ottonello del Cus Genova che chiude in 39’12”che riesce a mettere 21” fra sé ed Emanuela Massa della Cambiaso Risso. Le due terminano rispettivamente 31^ e 32^ nella classifica generale. Sfida appassionante poi per il bronzo che finisce al collo di Francesca Laila Hero dell’Atletica Arcobaleno, che precede sul filo di lana Tiziana Timossi del Gruppo Città di Genova. 40’19” per la savonese, ovvero un secondo in meno della rivale.