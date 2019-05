Si finge un turista qualsiasi, ma nel trolley ha 10 chili di droga: giovane arrestato a Principe

Genova. Sperava di passare inosservato, scendendo lo scorso sabato 11 maggio da un treno intercity nella stazione ferroviaria di Genova Principe, con il suo trolley, come un turista straniero qualsiasi. Nel suo bagaglio teneva nascosti 10 grossi involucri contenenti sostanza stupefacente, risultata essere, a seguito di analisi successive, derivata della “cannabis”, per un peso totale di ben 10 chilogrammi.

Non si aspettava certo che in stazione fossero pronti a entrare in azione operatori della polizia ferroviaria proprio per individuare eventuali corrieri della droga che utilizzano il treno per gli spostamenti e il trasporto di stupefacenti da una località all’altra. Il passo dapprima deciso, ma poi molto affrettato alla vista della polizia, nonché il suo comportamento nervoso, ha indotto gli agenti al controllo del giovane, risultato poi un nigeriano di 20 anni.

La prontezza dell’intervento ha consentito il ritrovamento all’interno del trolley di 10 chilogrammi di cannabis, confezionati in panetti da un chilo ciascuno, che sono stati sequestrati dagli agenti che hanno tratto in arresto il giovane e lo hanno portato in carcere a Marassi.