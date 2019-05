Sgombero aree ex Ilva dopo sentanza Tar, giunta regionale assente in aula, e la discussione slitta ancora

Genova. Dopo la sentenza del Tar della Liguria che di fatto ha dato via libera allo sgombero dell’area oggi occupata dal terminal 2 della Spinelli logistica, manca il passaggio politico che dia forza a quanto deciso dai giudici.

Un passaggio che però tarda ad arrivare, per questo motivo il M5s ha presentato in consiglio regionale una interpellanza per discutere della questione, interpellanza che però non viene discussa per l’assenza dei componenti di giunta relativi

“È la quarta volta che la nostra interpellanza non riesce a essere discussa in Consiglio regionale perché ogni volta il presidente della Giunta è assente”, dichiara Alice Salvatore, capogruppo del M5s che denuncia l’ennesima mancata discussione relativa all’esecuzione della sentenza del TAR Liguria in merito allo sgombero delle aree ex Ilva, assegnate da Società per Cornigliano al Gruppo Spinelli”.

“Così facendo non ci permette di svolgere correttamente il nostro compito di sindacato ispettivo, e soprattutto, continuando a slittare l’interpellanza, come consigliere di minoranza non posso presentarne altre. Questa è una grave mancanza nei confronti dell’Assemblea legislativa e dei cittadini, cui vanno date risposte”.

E poi l’attacco politico: “Rimane oscuro il motivo per cui non possa rispondere all’interpellanza l’assessore Benveduti, che ha la delega ai porti liguri, e perché la Giunta insista invece ad assegnare il tema dell’area ex Ilva e dell’occupazione abusiva del Gruppo Spinelli di quell’area a Toti, che è assessore al bilancio – conclude Salvatore -. Forse Toti non ha fiducia nelle capacità dell’assessore Benveduti su un tema che riguarda così da vicino uno dei principali finanziatori – vale a dire Spinelli – delle campagne elettorali di Toti? Ma del resto… Benveduti è altrettanto assente e impalpabile”.