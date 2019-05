Sestri ponente, mercoledì il ritorno alla viabilità pre-ponte: lunedì chiusa via Manara

Genova. Ci siamo quasi. Tra quattro giorni, precisamente mercoledì 15 maggio, la viabilità di Sestri ponente tornerà quella precedente al ponte Morandi. Dopo mesi di modifiche per gestire il pesantissimo carico di traffico in seguito al tragico crollo, aggiustamenti in corso d’opera a cantieri, si tratta per la delegazione del ponente di un ritorno alla normalità

Ma ci sono ancora alcuni passaggi illustrati dall’assessore al Territorio del Municipio Massimo Rome, così riassunti nell’ordinanza sul traffico:

– Nella mattinata di lunedi 13 maggio (indicativamente dalle ore 8.30) Via Luciano Manara verrà’ chiusa al traffico veicolare.Verranno messe in atto le lavorazioni funzionali al ripristino definitivo della segnaletica orizzontale/verticale, Verranno sincronizzati nuovamente tutti gli impianti semaforici, tracciati nuovamente i posti auto.

I veicoli provenienti da levante diretti a ponente potranno percorrere Via Albareto o Via Siffredi /Giotto/Hermada, mentre i veicoli provenienti da levante diretti a Borzoli potranno percorrere Via Siffredi/Giotto. Infine i veicoli provenienti da levante diretti nel centro di Sestri potranno percorrere Via Albareto o Via Siffredi/Giotto/ Aprosio.

A seguire nella notte tra lunedì e 13 e martedì 14 sono previsti interventi di ripristino della segnaletica orizzontale/verticale anche in Via Angelo Siffredi che tornerà ad essere percorribile doppio senso di marcia.

Entro mercoledì 15 maggio la viabilità sarà, meteo permettendo, definitivamente ripristinata, vale a dire: via Luciano Manara tornerà a senso unico da ponente in direzione levante mentre via Angelo Siffredi sarà a doppio senso di circolazione.