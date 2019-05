Sestri Ponente, la viabilità torna “alle origini”: mercoledì riapre via Manara

Genova. Dopo i lavori di asfaltatura e segnaletica iniziati lunedì, domani – mercoledì 15 maggio – riapre a Sestri Ponente via Manara. La viabilità sarà riportata – anche alla luce della riapertura del ponte Giotto – alla situazione procedente alla tragedia del crollo del ponte Morandi.

I veicoli torneranno a circolare percorrendo via Manara a senso unico da ponente a levante e via Siffredi a doppio senso di marcia.

A seguito della riapertura al transito veicolare di via Manara, a partire dalla mattinata di mercoledì 15 maggio, le linee 1, 1/, 3, 53, 128, 170, 653, N2 e I02 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti in via Menotti, dovranno proseguire per via Manara dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso invariato.