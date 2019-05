Sestri Ponente, il ponte di via Giotto riapre al traffico. Cambiano anche le linee Amt

Genova. A seguito della riapertura al transito veicolare di un tratto di via Giotto, nel quartiere di Sestri Ponente, a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 8 maggio, le linee 53, 53/, 158, 170, 172 e 653 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione Sestri: i bus, giunti in via Giotto, transiteranno per via Hermada dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Giotto: percorso invariato.

In particolare a riaprire sarà parte del ponte: I lavori per la messa in sicurezza del torrente Chiaravagna erano iniziati nel febbraio del 2017 e si sarebbero dovuti concludere nel giugno del 2018.