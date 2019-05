Sestri Levante, dopo la lite con i vicini viene aggredita sotto casa. Due persone denunciate per lesioni e minacce

Sestri Levante. I rapporti con i vicini, si sa, non sono sempre rosa e fiori, ma per fortuna è molto raro che dalle parole si passi ai fatti. Non è andata così, però, per una 63 enne di Sestri Levante, che dopo gli insulti è stata aggredita proprio sotto casa.

Artefici dell’aggressione due persone, un uomo di 57 anni e una donna di 55, vicini della signora, che dopo alcuni screzi legati a pregressi motivi di vicinato sono arrivati alle mani.

L’agguato è costato qualche ferita alla 63 enne, guaribili in sette giorni, mentre per i due aggressori è scattata la denuncia a piede libero per “lesioni e minacce”.Lavagna.