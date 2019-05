Genova. La Sestrese chiude in maniera pirotecnica il campionato, infliggendo ben nove reti al già retrocesso Mignanego.

I verde stellati di mister Schiazza giocheranno, in casa, la semifinale play off con l’Arenzano.

“Sapevamo che sarebbe stato un campionato lungo e difficile, ma allo stesso tempo eravamo consapevoli di avere le carte in regola per centrare i play off – afferma Teddy Akkari – in semifinale affronteremo l’Arenzano, la squadra più in forma di questo finale di campionato, ma anche noi non siamo da meno”.

“A livello personale sono molto felice di aver vinto la classifica dei cannonieri – conclude Akkari – alla ripresa degli allenamenti, cominceremo a pensare alla sfida con i ragazzi di Manetti”.