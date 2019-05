Sestrese, Corrado Schiazza: “Vittoria meritata, il sogno continua”

Genova. “Vittoria meritata, il sogno continua”.

E’ un Corrado Schiazza visibilmente soddisfatto, quello che si presenta, in mixed zone, ai nostri microfoni, per commentare la vittoria della Sestrese sull’Arenzano.

“Abbiamo superato un grande Arenzano – afferma il mister verde stellato – noi, pur avendo due risultari su tre a disposizione, abbiamo sempre cercato di giocare, controbbattendo colpo su colpo alle iniziative dell’Arenzano. Abbiamo fallito un penalty con Zani e poi ci ha pensato il solito Akkari a decidere, a nostro favore, le sorti dell’incontro”.

“Avevamo preparato la partita nei minimi particolari, e sono molto soddisfatto perchè i miei giocatori hanno messo in pratica il lavoro svolto negli allenamenti”.

Ora vi attende la finale in casa della Loanesi, gara nella quale avete a disposizione soltanto un risultato su tre: la vittoria…

“La Loanesi è un’ottima squadra, ma arrivati a questo punto dobbiamo pensare in grande e fare tutto il possibile per vincere – afferma il mister, da tempo confermato (con il fido Zamana) alla guida tecnica, anche per la prossima stagione – perchè vogliamo dare realtà al nostro sogno”.