Serie D: Sanremo e Albisola conquistano la finale dei playoff

Genova. Si sono disputate nel weekend le semifinali dei playoff del campionato femminile di Serie D di pallavolo. Quattro squadre in campo, con incontri incrociati rispetto ai gironi di provenienza.

La prima sfida andata in scena è stata quella tra Subaru Olympia, seconda del girone B, e Albisola pallavolo, terza del girone A. A vincere sono state le albisolesi di coach Parodi, che hanno così ribaltato il pronostico. Dopo una partenza equilibrata, l’Albisola ha allungato con forza, conquistando il passaggio.

Il tre a zero delle sanremesi sul Podenzana volley è stato ancora più combattuto. La Nuova lega pallavolo Sanremo ha dominato il risultato, soffrendo però ogni parziale. I tre set si sono chiusi con margini via via minori, fino allo spettacolare 33-31 conclusivo, che ha dato il via libersa alle ragazze allenate da Michela Valenzise.

Le due finaliste, che duelleranno per un posto in Serie C, si sono già affrontate durante la prima fase del campionato, con doppia vittoria delle sanremesi. A dicembre in casa dell’Albisola era stato necessario il tie break, mentre a marzo le padrone di casa si erano imposte per 3-1. Appuntamento a sabato 4 per quest’ultimo atto del campionato di Serie D.