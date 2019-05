Genova. Tutto pronto per la finale playoff di Serie C Silver. Per il terzo anno consecutivo il Cus Genova Basket di coach Pansolin si presenta all’atto finale e sempre per il terzo anno di fila contro la stessa squadra: la Tarros La Spezia.

Un campionato, quello di quest’anno, che è stato più equilibrato di quello della passata stagione. Se nel 2017/18 la finale era considerata come già annunciata dai più ad inizio campionato, quest’anno è stato tutto differente.

La leadership della Tarros in regular season è stata duratura, mentre le altre tre prime posizioni sono state decise solamente all’ultima giornata. Gli Universitari, orfani di Marco Dufour per infortunio, hanno conquistato le finali grazie ad una serie combattutissima contro Sarzana, una delle più belle degli ultimi anni. Vittoria per 3-1 con doppio successo casalingo e ora l’ultimo atto.

Il primo appuntamento è per domenica 19 maggio alle ore 18 per gara uno al Palasprint, così come gara due mercoledì alle 20,30. Poi si passerà a Genova, al Palacus domenica 26 maggio. “Molti ci danno per sconfitti ma noi abbiamo voglia di stupire”: questo sembra essere il messaggio di coach Giovanni Pansolin per caricare l’ambiente.

Appuntamento dunque a domenica, per la prima sfida di quello che ormai è il grande classico della pallacanestro ligure.