Genova. Il campionato di pallavolo di Serie C si è concluso nel weekend e ha emesso i suoi verdetti definitivi. Con la Autorev campione e già promossa da tempo, il secondo posto è andato al Santa Sabina. L’Acqua minerale di Calizzano Carcare, che ha chiuso la serie con gli stessi punti delle genovesi, andrà al primo turno dei playoff, contro la Admo.

Nell’ultimo turno il Santa Sabina ha conquistato i tre punti decisivi a Cogoleto. Il team allenato da Marco Ferloni e Matteo Cavallini balza così alla seconda fase dei playoff, in virtù degli scontri diretti contro Carcare. La società valbormidese, infatti, ha piegato la Gabbiano Andora: a parità di punti, sono stati i match diretti a dirimere la classifica. Giocherà il primo turno contro la Admo.

Due le retrocessioni dalla Serie B2 alla Serie C: a fine campionato, è toccata a Iglina Albisola e Normac Genova. Sono state così tre le retrocessioni in Serie D. Un esito netto, che ha coinvolto Gabbiano Andora, Maurina Strescino Imperia, Virtus Sestri. Nettamente salvo il Cogoleto volley, che ha ben dieci punti di margine sulla Virtus, terzultima.

Per la Autorev, festa finale in casa Virtus. A Genova Sestri la capolista ha vinto per tre a zero. Tie break, invece, a Imperia, dove la Maurina Strescino ha ceduto contro la Volare volley, in un match decisivo per la classifica.

Tie break anche ad Albenga, Sanremo e Sarzana. La Admo ha vinto in territorio ingauno, al termine di un match durissimo ed equilibrato, candidandosi come possibile protagonista della prossima stagione. Finisce in bellezza il campionato della Lunezia, che supera al quinto set la Tigullio volley project. Vittoria casalinga, infine, per la Grafiche Amadeo, che strappa due punti nella sfida con il Volley Genova.

Il match di Albenga e di Imperia, poi, hanno portato a un’altra parità in classifica, un equilibrio rotto per l’accesso ai playoff. Volare esclusa, passa la Admo, che avrà a che fare con Carcare.

La Serie C entra così in vacanza. Il massimo campionato regionale ha regalato emozioni e battaglie, con grande equilibrio, come evidenzia il grande equilibrio nella sfida al secondo posto. L‘attesa è ora per i playoff: primo turno tra Carcare e Admo, a partire da sabato. Poi la gara decisiva tra la vincente e Santa Sabina, per un posto in Serie B2.