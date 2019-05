Genova. Il campionato di Serie C della pallavolo ligure maschile si è concluso con il turno dello scorso weekend. A vincere, con ampio anticipo, il Volley Laghezza. Gli spezzini avevano già conquistato la certezza matematica alcune settimane addietro. Con il primo posto della serie hanno così conquistato anche la promozione in Serie B.

La capolista ha chiuso il campionato giocando a Bussana di Sanremo Tre a zero il punteggio a favore degli ospiti: per coach Cecchi, capitan Moscarella e tutta la squadra ora è festa promozione.

Il secondo posto è stato conquistato dalla Admo volley, che ha mantenuto la lunghezza di vantaggio sulla Zephyr. Il team di Lavagna ha vinto per tre set a uno in casa contro Finale, mentre gli spezzini si sono imposti a Ceparana, in casa della Futura Avis Bertoni.

Sfida equilibrata, decisa all’ultimo turno, per la retrocessione. Un solo team lascerà la Serie C diretto in Serie D e sarà la Grafiche Amadeo Sanremo. Decisiva, in questo caso, il quoziente set, dato che sia i sanremesi, sia il Colombiera Sarzana project hanno concluso la stagione a dodici punti. Con 22 set vinti a fronte di 60 set persi, di fronte ai 23 set vinti con 61 set persi, a parità di differenza set, prevale lo 0.38 contro lo 0.37 del quoziente set. L’aggancio è giunto come una beffa per Sanremo, che aveva un punto di vantaggio sui rivali. Sarzana sabato sera ha saputo portare la Spazio Genova al tie break, conquistando così un punto che vale davvero la stagione.

Il quadro dell’ultima giornata prosegue con le sfide che ormai dovevano solo assestare la classifica nelle aree lontane da ogni interesse. La Spinnaker Savona ha perso in casa contro il Santa Sabina, ma rimane al quarto posto. Vittoria in trasferta anche per la Colombo Genova, che ha piegato in tre set la 3 Stelle villaggio.

Perla statistica di fine stagione: la Sant’Antonio Spazio Genova ha chiuso questa Serie C realizzando 1900 punti e subendone esattamente 1900.