Genova. La Serie C di pallavolo femminile è giunta al suo ultimo atto: con il primo posto già assegnato, rimane viva la corsa promozione, con l’equilibrio al secondo posto tra Santa Sabina e Acqua minerale di Calizzano Carcare.

La capolista Autorev, ormai tranquilla nel suo regno, ha accusato un passo falso. Sabato sera a La Spezia ha vinto Albenga, un 3-1 che non cambia la classifica. Le sfide vere ormai sono altrove e le spezzine hanno già la testa verso la Serie B2 che affronteranno il prossimo anno.

Le due squadre che si contendono la seconda piazza hanno entrambe vinto al tie break. Durissimo ed equilibratissimo scontro tra Tigullio e Carcare, chiuso per 14-16 a favore delle valbormidesi; occasione sprecata dal Santa Sabina, che vince dopo essere stata a un passo dal conquistare i tre punti contro la Lunezia. Entrambe a 55 punti, si giocheranno la stagione nell’ultimo turno.

In coda, vittoria importante della Virtus Sestri. Ad Andora il fanalino di coda Gabbiano ha lasciato strada in quattro set. La Virtus stacca così la Maurina Strescino, penultima, che a Genova Sestri ha perso per 3-1 contro il Volley Genova Vgp.

Due vittorie casalinghe completano il quadro della penultima giornata. A Lavagna la Admo ha vinto per 3-1 contro Cogoleto, mentre ad Arenzano la Volare ha sconfitto Sanremo in tre set.

Nell’ultimo turno, ci si gioca soprattutto la promozione. Carcare ospiterà Andora, in un match sulla carta scontato. Tre punti possibili, ma ostici, per il Santa Sabina a Cogoleto. Entrambe le gare andranno in campo sabato sera alle 21.00. Attenzione anche in coda.