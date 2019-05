Chiavari. Serie C girone A, 38esima giornata. Ultimo atto per la Virtus Entella, che dopo un campionato a inseguire (iniziato di fatto due mesi dopo) si trova seconda, a 90′ dal termine. Al Comunale arriva la Carrarese.

Il Piacenza, primo a +2, sarà impegnato in trasferta contro la Robur Siena (nel caso di arrivo a pari punti sarebbe in vantaggio l’Entella, in virtù degli scontri diretti). I chiavaresi, 72 punti, miglior difesa del torneo (26 gol subiti), sono reduci dal successo contro la Juventus U23 (0-2). I toscani, quinti con 62 punti, vantano invece il miglior attacco (65 gol) e sabato scorso hanno battuto il Cuneo (3-0). Fischio d’inizio ore 16.30, in contemporanea con tutte le altre partite.

Tabellino:

Virtus Entella-Carrarese 0-0

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Ardizzone; Iocolano; Mota, Caturano

A disp. Massolo, De Santis, Baroni, Migliorelli, Cleur, Icardi, Urso, Nizzetto, De Luca, Di Cosmo, Mancosu, Petrovic. All. Boscaglia

Carrarese (4-2-4): Mazzini; Rosaia, L. Ricci, Murolo, G. Ricci; Varone, Cardoselli; Latte Lath (54′ Caccavallo), Biasci, Piscopo, Valente.

A disp. Borra, Rollandi, Alari, Carissoni, Scaglia, Caccavallo, Tavano, Maccarone. All. Marchionni

Arbitro: Amabile (Vicenza). Assistenti: Falco e Palermo (Bari)

Note: Giornata tersa, campo sintetico in ottime condizioni bagnato prima della gara. Ammoniti: Varone (C). Angoli 1-0. Spettatori 4000 circa. La curva sud gramita in ogni ordine di posto recita: “Riprendiamo ciò che spetta a questi colori”. Presente anche una nutrita frangia di tifosi gialloblù, sulle 500 unità.

Entella in maglia biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Modulo 4-3-1-2. Paroni in porta. Difesa, da destra verso sinistra: Belli, Chiosa, Pellizzer, Crialese. Eramo in cabina di regia, Paolucci e Ardizzone le mezze ali. Iocololano trequartista, a supporto del duo Caturano-M. Carvalho.

Carrarese un maglia e pantaloncini blu, calzettoni gialli. Modulo 4-4-2/4-2-4. Mazzini fra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Carossini, Ricci, Murolo, Scaglia. Mediana a due con Cardoselli e Rosaia. Ala sinistra Varone, ala destra Latte Lath. Biasci e Piscopo in attacco.

Squalificato Baldini in panchina siede il vice Marchionni.

Cronaca diretta:

Primi dieci minuti a maggiore marca Entella, benché senza occasioni da segnalare. Al 7′ Crialese crossa dalla sinistra, presunto tocco col braccio di Scaglia. I locali protestano, l’arbitro lascia correre.

14′ Eramo imbecca Iocolano dal limite dell’area, Mazzini reattivo blocca in due tempi.

19′ Piscopo rientra dalla destra verso il centro ma indugia troppo, Pellizzer rinviene.

22′ Giallo a Varone.

26′ Occasione Entella. Crialese, lungo lancio dalle retrovie a pescare Caturano, da posizione decentrata sulla sinistra. Leggermente alto.

30′ Risponde la Carrarese. Biasci, tiro a giro dal vertice sinistro dell’area. Fuori di poco.

37′ Crialese, traversone dalla sinistra. Caturano sponda area, Eramo segna appostato sul secondo palo, ma è in fuorigioco. Bandierina alzata e rete annullata.

41′ Scaglia al volo dalla lunga distanza, fuori misura.

45′ Fine primo tempo: Virtus Entella-Carrarese 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

L’Entella riparte attacando a testa bassa, con qualche errore nel fraseggio. La Carrarese difende corta e ordinata.

53′ Occasione Entella. Scambio fra Belli e M. Carvalho sulla fascia destra. Traversone di quest’ultimo, parabola arcuata a uscire. Ardizzone colpisce al volo in acrobazia all’altezza del dischetto, senza però riuscire ad angolare la propria conclusione. Mazzini blocca.

54′ Cambio negli ospiti. Esce Latte Lath, entra Caccavallo.

Arriva intanto la notizia del vantaggio della Robur Siena sul Piacenza.