Carcare. Una doppia vittoria per Carcare e la prima fase dei playoff promozione è alle spalle. Con la vittoria Lavagna di ieri sera si è scritta un’altra pagina importante della pallavolo ligure.

Il campionato femminile di Serie C aveva dato i suoi verdetti, con la promozione diretta delle spezzine della Autorev. Per Santa Sabina, Acqua minerale di Calizzano Carcare e Admo volley era invece ora di playoff. In questa fase, lo scontro tra Carcare e Admo è servito per determinare la sfidante del Santa Sabina: in quello scontro, poi, si determinerà la seconda promozione.

Le ragazze di Marco Dagna, con Elisa Torresan capitano e trascinatrice del gruppo, hanno inflitto una doppia sconfitta alla squadra di Lavagna. Per due voltre la gara si è chiusa al quarto set: due sfide equilibrate, dai parziali incerti. All’andata era stato 25-23, 23-25, 29-27, 25-20; un ritorno con 25-22, 22-25, 23-25, 20-25. A Lavagna è stata festa Carcare, per una volta.

Ora Carcare e Santa Sabina si sfideranno per la Serie B2. Le due società hanno chiuso il campionato di Serie C in perfetta parità: 58 punti l’una. vantaggio per le genovesi, che hanno avuto la meglio negli scontri diretti. Dalla prossima settimana la corsa promozione vedrà i suoi momenti determinanti.