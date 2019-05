Sori. Ieri, sabato 25 maggio, si è giocata l’ultima giornata della Serie A2 maschile.

Le semifinali playoff si giocheranno sabato 8 giugno e mercoledì 12 giugno; eventuale bella sabato 15 giugno. La Rari Nantes Camogli le affronterà da favorita, incontrando il Pescara. Se passerà il turno, in finale se la vedrà con la vincente tra Telimar Palermo e President Bologna, sabato 22 giugno e mercoledì 26 giugno; eventuale bella sabato 29 giugno.

di 18 Galleria fotografica Rari Nantes Camogli vittoriosa a Sori









Fuori dai playoff il Lavagna 90, quinto classificato. Sesta posizione finale per la Crocera Stadium, ottava per la Sportiva Sturla. Ultima in graduatoria la Rari Nantes Sori, che retrocede in Serie B.

Di seguito tabellini e cronache redatti dalla Fin.

CS Plebiscito Padova – Crocera Stadium 6-7

CS Plebiscito Padova: G. Calabresi, G. Destro, L. Tosato, M. Chiodo 1, M. Savio 1, J. Barbato, R. Gottardo 1, F. Robusto 1, M. Zanovello 2, Sartore, D. Rolla, G. Leonardi, M. Tomasella. All. Martinovic.

Crocera Stadium: G. Graffigna, G. Pedrini 1, M. Giordano 2, R. Ieno, P. Congiu 1, S. Figini 1, D. Ferrari, R. Tamburini, L. Fulcheris, L. Dellepiane, P. Bavassano, M. Manzone 2, A. Fulcheris. All. Amorevole.

Arbitri: Bensaia e Rotondana.

Note. Parziali: 1-1, 0-0, 3-3, 2-3. Usciti per limite di falli Pedrini (C) nel quarto tempo. Espulsi Chiodo (P) per gioco scorretto nel terzo tempo e Barbato (P) per proteste nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CS Pleviscito PD 3/11 + 1 rig., Crocera Stadium 2/11.

Al termine di una partita molto combattuta, la spunta la Crocera Stadium grazie alla perla di Gottardo a poco più di trenta secondi dalla sirena. Dopo una prima parte di gara equilibrata, sono i padroni di casa a provare a prendere il comando dell’incontro con Gottardo e Zanovello che firma il +2 (3-1) in avvio della terza frazione. Giordano accorcia le distanze, risponde Robusto. Gli ospiti replicano con un sonoro break di 4-0 che consente di ribaltare il punteggio (6-4). Ciononostante, Savio, su rigore, e Zanovello impattano di nuovo il risultato. Nel minuto finale Manzone sigla il sigillo che regala la vittoria alla formazione di Amorevole.

Rari Nantes Sori – Spazio Rari Nantes Camogli 5-15

Rari Nantes Sori: A. Benvenuto, D. Elefante 2, A. Megna 1, N. Elphick, M. Benvenuto, F. Stagno, Digiesi, V. Benvenuto 1, G. Penco 1, M. Morotti, E. Percoco, E. Costa, Rezzano. All. Cipollina.

Spazio Rari Nantes Camogli: L. Gardella, A. Beggiato 2, A. Iaci 1, L. Mantero, A. Pellerano 2, A. Cambiaso 2, E. Rossi, L. Barabino, G. Cocchiere 2, N. Gatti 2, R. Molinelli, A. Cuneo, E. Caliogna 4. All. Temellini.

Arbitri: Guarracino e Brasiliano.

Note. Parziali: 1-7, 0-3, 2-2, 2-3. Uscito per limite di falli Elphick (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: RN Sori 1/2 + 1 rig., RN Camogli 4/12 +3 rig. Nel quarto tempo Morotti sbaglia un tiro di rigore (palo). Nel terzo tempo Rossi (C) sostituisce in porta Gardella (C).

Grande prova di maturità per Camogli, trascinata dalla quaterna di Caliogna, che si conferma capolista grazie alla vittoria nel derby ligure contro la Rari Nantes Sori, che retrocede in serie B. Partiti in maniera molto incisiva gli ospiti si portano avanti 4-0 dopo soli tre minuti di gioco. Valerio Benvenuto firma la prima rete per i padroni di casa, ma gli avversari rispondono con un break di sette gol consecutivi che consente loro di andare sul + 10 (11-1) a metà del terzo periodo. Senza troppe difficoltà i ragazzi di coach Temellini gestiscono il vantaggio fino al termine dell’incontro, con Cambiaso e Iaci che fermano il tabellone sul definitivo 15-5.

Sportiva Sturla – Lavagna 90 5-4

Sportiva Sturla: Ghiara, T. Baldineti 1, R. Giusti, P. Prian, S. Giusti, F. Bosso 2, M. Cappelli, M. Rivarola, M. Oneto 2, A. Bonomo, I. Parodi, E. Frodà, M. Dufour. All. Ivaldi.

Lavagna 90: F. Agostini, S. Botto, F. Luce, M. Pedroni, L. Pedroni, L. Bianchetti, G. Cotella, A. Gabutti, F. Cotella, F. Cimarosti 1, E. Menicocci 1, L. Magistrini, A. Casazza 2. All. Martini.

Arbitri: Savino e Ferrari.

Note: parziali: 0-1 2-0 1-3 2-0. Nessuno uscito per limite falli. Superiorità numeriche: Sturla 2/5 + 1 rig., Lavagna 0/4 + 1 rig.

Finisce 5-4 la partita tra Sportiva Sturla e Lavagna 90. Sono gli ospiti i primi a segnare, per l’1-0 del primo tempo, poi nel secondo lo Sturla, con Oneto e Baldineti, passa in vantaggio. A pareggiare per Lavagna ci pensa Casazza, autore anche della rete che li riporta sul più uno. Immediata la risposta dei padroni di casa, poi Cimarosti (Lavagna) chiude il terzo parziale sul 4-3. La vittoria si decide nell’ultimo minuto di gioco, quando Bosso (Sturla) prima pareggia e poi chiude a 13 secondi dal termine chiude l’incontro sul 5-4 finale.