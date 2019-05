Scontri Corvetto, altri due poliziotti sentiti come testi per il pestaggio del giornalista

Genova. Altri due poliziotti del reparto mobile di Bolzaneto sono stati sentiti come testimoni oggi dal sostituto procuratore Gabriella Dotto che indaga sul pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone ad opera di alcuni agenti nell’ambito degli scontri di giovedì pomeriggio in piazza Corvetto.

Ieri già altri quattro agenti si erano presentati spontaneamente e due di loro avevano ammesso di aver colpito il giornalista scambiandolo per un manifestante.

Al momento gli indagati dalla Procura di Genova per il reato di lesioni aggravate sono tre, e non quattro come precedentemente scritto e sono difesi dagli avvocati Paolo Costa, Rachele De Stefanis e Sandro Vaccaro. Il poliziotto difeso da Vaccaro ieri non ha rilasciato dichiarazioni al pm proprio a causa dell’assenza del suo avvocato.