Sciopero lavoratori comparto aereo, disagi al Colombo. Tutti i voli cancellati oggi

Genova. Sono numerosi i lavoratori che hanno aderito allo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per denunciare la deteriorata situazione occupazionale e per le incertezze sul futuro della ex compagnia di bandiera Alitalia.

Ne conseguono forti disagi per i viaggiatori, con numerosi voli cancellati in arrivo e in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blue Panorama che hanno incrociato le braccia insieme al personale di terra delle compagnie e degli scali aeroportuali.

Ecco l’elenco dei voli cancellati oggi a Genova:

Arrivi:

LONDRA LUTON 09:30 09:30 U2 2465

FRANKFURT 10:05 10:05 LH 260

PARIGI C. DE GAULLE 11:55 11:55 AF 1516

MONACO 13:05 13:05 LH 1948

AMSTERDAM 13:25 13:25 KL 1565

KIEV 14:20 14:20 EG 253

LONDRA STANSTED 15:20 15:20 FR 972

MONACO 16:25 16:25 LH 1944

MANCHESTER 17:05 17:05 U2 1935

TIRANA 18:10 18:10 EG 220

Partenze:

PARIGI C. DE GAULLE 06:00 06:00 AF 1417

MONACO 06:50 06:50 LH 1947

LONDRA LUTON 10:05 10:05 U2 2466

FRANKFURT 10:55 10:55 LH 261

PARIGI C. DE GAULLE 12:35 12:35 AF 1517

MONACO 13:40 13:40 LH 1949

AMSTERDAM 13:55 13:55 KL 1566

KIEV 15:00 15:00 EG 254

LONDRA STANSTED 15:45 15:45 FR 973

MONACO 17:05 17:05 LH 1945

MANCHESTER 17:35 17:35 U2 1936

TIRANA 19:00 19:00 EG 219