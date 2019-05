Scatta un sensore, chiusa la provinciale delle “gallerie” tra Riva Trigoso e Moneglia per rischio frana

Sestri Levante. Nessuna caduta di massi, ma tecnicamente un segnale di “dissesto statico”. Per questo motivo le gallerie nell’ex sede ferroviaria tra Riva Trigoso e Moneglia sono state chiuse al transito da ieri sera.

Il movimento è stato rilevato sul territorio di competenza del Comune di Sestri Levante. Per ora la polizia municipale non è in grado di dare notizie sulla possibile riapertura. Questa mattina vi sarà il sopralluogo di un geologo.

Il movimento del terreno accade proprio in un periodo in cui la chiusura delle gallerie era già programmata proprio nelle giornate del 13, 14 e 20 maggio per lavori sulla strada.

Nel 2015 una frana in località Madonnetta aveva costretto il Comune a chiudere il transito per molto tempo. La strada delle gallerie è molto particolare, occorre avere pazienza, visto che è regolata da semafori per un senso unico alternato, con cadenze ogni 20 minuti.

In questo periodo erano stati programmati lavori anche sulla strada delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina dalle 22 di lunedì 20 maggio alle 2 di martedì 21 maggio.